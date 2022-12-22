Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. По состоянию на 28 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 948 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 27 декабря число безработных составляло 15 тыс. 958 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 10 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,42.
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