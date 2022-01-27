В России на 20 рублей повысят минимальную цену на водку

В России с 1 января 2023 года минимальная цена на водку вырастет на 20 руб. Соответствующий приказ издало министерство финансов РФ.
Так 0,5 литра водки в рознице сможет стоить минимум 281 руб.
Кроме того, поднимутся цены и на другие алкогольные напитки. Бренди подорожает с 348 до 375 руб. за 0,5 литра, коньяк — с 480 до 517 руб.
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