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Вчера, 12:02

Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре сократилось на 1,5%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2022 года сократилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 0,8%. В сфере «обрабатывающие производства» — на 1,9%.

В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 2%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оно снизилось на 4,3%.

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