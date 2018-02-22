За год таможенники обнаружили 127 дубленок и шуб сомнительного качества в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Екатеринбургские таможенники проверили восемь торговых точек города и Свердловской области, обнаружив в трех из них нелегально ввезенные в Россию 127 дубленок и шуб. В прошлом году было изъято 96 единиц подобного товара в шести магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Данные на контрольных идентификационных знаках конфискованной продукции оказались недостоверными. В ходе проверок владельцы не смогли подтвердить декларирование меховых изделий и законность их ввоза в страну, а также качество и безопасность товара для потребителей. В основном это были шубы из меха норки, тосканы, овчины, которые якобы доставлялись из Турции и Италии.
Некоторым предпринимателям удалось доказать качество и безопасность меховых изделий. Это дало им возможность задекларировать нелегально ввезенный товар. Размер уплаченных таможенных платежей за 52 меховых изделия превысил 600 тыс. руб.
«Уменьшение количества торговых точек с меховыми изделиями вне закона может свидетельствовать о более ответственном подходе индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности в данной сфере. Тем не менее до сих некоторые предприниматели пытаются реализовать «серый» товар». В отношении тех, кто не подтвердил законность ввоза, приняты решения об изъятии товара из оборота. По итогу рассмотрения административных дел в судах в этом году конфискованы и обращены в доход государства 75 меховых изделий, в прошлом — 41», — прокомментировал и. о. начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин.
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