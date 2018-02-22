УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

За год таможенники обнаружили 127 дубленок и шуб сомнительного качества в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Екатеринбургские таможенники проверили восемь торговых точек города и Свердловской области, обнаружив в трех из них нелегально ввезенные в Россию 127 дубленок и шуб. В прошлом году было изъято 96 единиц подобного товара в шести магазинах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Данные на контрольных идентификационных знаках конфискованной продукции оказались недостоверными. В ходе проверок владельцы не смогли подтвердить декларирование меховых изделий и законность их ввоза в страну, а также качество и безопасность товара для потребителей. В основном это были шубы из меха норки, тосканы, овчины, которые якобы доставлялись из Турции и Италии.

Некоторым предпринимателям удалось доказать качество и безопасность меховых изделий. Это дало им возможность задекларировать нелегально ввезенный товар. Размер уплаченных таможенных платежей за 52 меховых изделия превысил 600 тыс. руб.

«Уменьшение количества торговых точек с меховыми изделиями вне закона может свидетельствовать о более ответственном подходе индивидуальных предпринимателей к осуществлению деятельности в данной сфере. Тем не менее до сих некоторые предприниматели пытаются реализовать «серый» товар». В отношении тех, кто не подтвердил законность ввоза, приняты решения об изъятии товара из оборота. По итогу рассмотрения административных дел в судах в этом году конфискованы и обращены в доход государства 75 меховых изделий, в прошлом — 41», — прокомментировал и. о. начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.02.2018 В 16 свердловских магазинах зафиксированы нарушения закона об обороте меховых изделий

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2018. За 1,5 года проверок инспекторы Роспотребнадзора обнаружили в 16 магазинах Свердловской ...

19.01.2018 В 2017 году стоимость задекларированных в России меховых изделий выросла в 1,8 раза

В 2017 году стоимость задекларированных в России меховых изделий выросла в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом, с 129 до ...

19.01.2018 В 2017 году стоимость задекларированных в России меховых изделий выросла в 1,8 раза

УрБК, Москва, 19.01.2018. В 2017 году стоимость задекларированных в России меховых изделий выросла в 1,8 раза по ...

20.10.2016 Российские торговцы изделиями из меха грозятся покинуть бизнес из-за маркировки шуб

УрБК, Москва, 20.10.2016. Российские продавцы и производители меховых изделий могут массово покинуть рынок из-за ...

29.10.2015 В Екатеринбурге выявлены факты незаконного оборота меховых изделий

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2015. Отделением таможенного контроля после выпуска товаров Кольцовской таможни выявлены ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (688)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18