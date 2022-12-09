Минфин РФ и Банк России готовят стратегию повышения финансовой грамотности до 2030 года

УрБК, Москва, 27.12.2022. Минфин РФ и Банк России планируют в течение I квартала 2023 года представить для обсуждения проект стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на министерство.
«Документ будет нацелен на более эффективное использование гражданами возможностей финансового рынка и снижение рисков, связанных с финансовым мошенничеством. Проект стратегии будет представлен для обсуждения до конца I квартала 2023 года. Такое решение приняла межведомственная координационная комиссия (МВКК) по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы», — говорится в сообщении.
Участники комиссии решили сделать акцент на повышении финансовой грамотности населения с невысокими доходами и пожилых людей, то есть наиболее уязвимых к рискам финансового мошенничества. В работе по инвестиционной грамотности приоритет будет отдан коллективным инвестициям как более безопасным для новичков на фондовом рынке.
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