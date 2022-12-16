Свердловские предприниматели в 2022 году получили более 1,2 тыс. поручительств на 5,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за текущий год выдал представителям местного бизнеса более 1,2 тыс. поручительств в размере свыше 5,4 млрд руб. Это позволило малым и средним предприятиям задействовать 13,7 млрд руб. в банках, сообщает департамент информационной политики региона.



Отметим, что в августе этого года губернатор Евгений Куйвашев поручил запретить введение новых требований к предпринимателям до конца 2023 года. Такие меры были предприняты для того, чтобы уральские промышленные компании смогли преодолеть последствия от введения зарубежных санкций.



«Наша гарантийная поддержка в этом году помогла производителю оборудования для нефтегазовой отрасли, производителю детских площадок, швейной фабрике, пекарям, проектировщику горнолыжных комплексов и многим-многим другим. Поручительства СОФПП облегчают доступ к банковскому финансированию, что особенно важно в непростые периоды, каким, безусловно, стал 2022 год. Предприниматели показали высокую адаптивность и гибкость. Они продолжают развитие, начинают новые проекты», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.