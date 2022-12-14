Курс доллара США на Московской бирже вырос до 70,05 руб., евро — до 74,36 руб.

УрБК, Москва, 27.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали расти. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 70,05 руб., европейской — 74,36 руб. На момент закрытия торгов 26 декабря курс доллара США составлял 69,29 руб., евро — 73,55 руб.

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