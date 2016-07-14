Англия и Бразилия вылетели уже в 1/4 финала, а одна из самых дешевых по стоимости Австралия дошла до 1/8. Как стоимость составов сборных отразилась на результатах ЧМ?

Финансы не всегда играют решающую роль в футболе. Яркое отражение этот тезис получил и на завершившемся в декабре 2022 Чемпионате мира в Катаре. Представим полную таблицу всех сборных с их итоговыми результатами на ЧМ и стоимостями команд. Проанализируем, насколько суммарная стоимость состава той или иной сборной отразилась на результате. Другие интересные аналитические материалы, а также новости букмекеров читайте на нашем проекте betON.



№ сборной по стоимости Сборная Итог на чемпионате Стоимость, млн. евро 1 Англия 1/4 1260 2 Бразилия 1/4 1140 3 Франция финал 998 4 Германия 3 в группе 886 5 Испания 1/8 872 6 Португалия 1/4 865 7 Аргентина чемпион 645 8 Нидерланды 1/4 587 9 Бельгия 3 в группе 556 10 Уругвай 3 в группе 450 11 Хорватия 3-е место 377 12 Сербия 4 в группе 360 13 Дания 4 в группе 353 14 Швейцария 1/8 281 15 США 1/8 277 16 Польша 1/8 255 17 Марокко 4-е место 241 18 Сенегал 1/8 230 19 Гана 4 в группе 217 20 Канада 4 в группе 187 21 Мексика 3 в группе 176 22 Южная Корея 1/8 164 23 Уэльс 4 в группе 160 24 Камерун 3 в группе 155 25 Япония 1/8 финала 154 26 Эквадор 3 в группе 146 27 Тунис 3 в группе 62 28 Иран 3 в группе 60 29 Австралия 1/8 37 30 Сауд. Аравия 4 в группе 25 31 Коста-Рика 4 в группе 19 32 Катар 4 в группе 15

Интересные тенденции турнира