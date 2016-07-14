УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Вчера, 11:09

Англия и Бразилия вылетели уже в 1/4 финала, а одна из самых дешевых по стоимости Австралия дошла до 1/8. Как стоимость составов сборных отразилась на результатах ЧМ?

Финансы не всегда играют решающую роль в футболе. Яркое отражение этот тезис получил и на завершившемся в декабре 2022 Чемпионате мира в Катаре. Представим полную таблицу всех сборных с их итоговыми результатами на ЧМ и стоимостями команд. Проанализируем, насколько суммарная стоимость состава той или иной сборной отразилась на результате. Другие интересные аналитические материалы, а также новости букмекеров читайте на нашем проекте betON.

№ сборной по стоимостиСборнаяИтог на чемпионате Стоимость, млн. евро
1Англия1/4 1260
2Бразилия1/41140
3Францияфинал998
4Германия3 в группе886
5Испания1/8872
6Португалия1/4 865
7Аргентиначемпион645
8Нидерланды1/4 587
9Бельгия3 в группе556
10Уругвай3 в группе450
11Хорватия3-е место377
12Сербия4 в группе360
13Дания4 в группе353
14Швейцария1/8281
15США1/8277
16Польша1/8255
17Марокко4-е место241
18Сенегал1/8230
19Гана4 в группе217
20Канада4 в группе187
21Мексика3 в группе176
22Южная Корея1/8164
23Уэльс4 в группе160
24Камерун3 в группе155
25Япония1/8 финала154
26Эквадор3 в группе146
27Тунис3 в группе62
28Иран3 в группе60
29Австралия1/8 37
30Сауд. Аравия4 в группе25
31Коста-Рика4 в группе 19
32Катар4 в группе15
Интересные тенденции турнира

Ниже разберем результаты отдельных команд детально.

Чемпионат выиграла лишь 7-я по стоимости Аргентина. Состав команды Скалони оценивается в 645 млн. евро на transfermarkt. Отметим, что перед стартом турнира латиноамериканская сборная входила в число главных фаворитов. Если установить приложение Олимпбет на телефон, то можно было поставить на успех «альбиселесте» на турнире за коэффициент порядка 8,0.

Англия и Бразилия вылетели уже в 1/4 финала, а одна из самых дешевых по стоимости Австралия дошла до 1/8. Как стоимость составов сборных отразилась на результатах ЧМ?

В целом же шестерка самых дорогостоящих команд турнира выступила не лучшим образом – лишь Франция смогла дойти до финала, остальные команды довольствовались в лучшем случае четвертьфиналом.

В очередной раз удивили хорваты – составом за 377 млн. евро (11-й на турнире по стоимости), они смогли добраться до бронзовых медалей.

Нельзя не отметить прорыв Марокко – 241 млн. евро конвертировались в 4-е итоговое место. Впервые в истории ЧМ африканская сборная добралась до полуфинала.

Из скромных сборных приятное впечатление произвела Австралия. Она добралась до 1/8 из сложной группы, где дала бой будущему чемпиону Аргентине, уступив ему лишь 1:2. При этом стоимость состава сборной островного государства – всего лишь 37 млн. евро – 4-е с конца на мундиале.

Заключение

Деньги далеко не всегда играют в футбол. Суперзвездные Англия, Бразилия, Германия, Испания, Португалия не смогли стать командами-звездами и выбыли рано. В то же время Хорватия, Марокко, Южная Корея, Япония, Австралия смогли сплотиться и выступить гораздо лучше, чем от них ожидалось.

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
14.07.2016 Сборная России опустилась на девять позиций в рейтинге ФИФА, до 38 места

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия потеряла ...

23.06.2016 Стали известны все участники 1/8 финала Евро-2016

Во Франции определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в 2016 году, сообщает «Лента.ру». В ...

01.08.2011 Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира по плаванию

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта, который завершился ...

03.02.2010 Россия опустилась на 13-е место в рейтинге футбольных сборных мира

Сборная России по футболу потеряла одну позицию в рейтинге национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА) и ...

20.11.2009 Россия попала в первую корзину для жеребьевки отборочного этапа ЕВРО-2012

На официальном сайте УЕФА опубликован рейтинг сборных по итогам отборочного цикла чемпионата мира-2010, согласно ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (654)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18