Англия и Бразилия вылетели уже в 1/4 финала, а одна из самых дешевых по стоимости Австралия дошла до 1/8. Как стоимость составов сборных отразилась на результатах ЧМ?

Финансы не всегда играют решающую роль в футболе. Яркое отражение этот тезис получил и на завершившемся в декабре 2022 Чемпионате мира в Катаре. Представим полную таблицу всех сборных с их итоговыми результатами на ЧМ и стоимостями команд. Проанализируем, насколько суммарная стоимость состава той или иной сборной отразилась на результате. Другие интересные аналитические материалы, а также новости букмекеров читайте на нашем проекте betON.
|№ сборной по стоимости
|Сборная
|Итог на чемпионате
|Стоимость, млн. евро
|1
|Англия
|1/4
|1260
|2
|Бразилия
|1/4
|1140
|3
|Франция
|финал
|998
|4
|Германия
|3 в группе
|886
|5
|Испания
|1/8
|872
|6
|Португалия
|1/4
|865
|7
|Аргентина
|чемпион
|645
|8
|Нидерланды
|1/4
|587
|9
|Бельгия
|3 в группе
|556
|10
|Уругвай
|3 в группе
|450
|11
|Хорватия
|3-е место
|377
|12
|Сербия
|4 в группе
|360
|13
|Дания
|4 в группе
|353
|14
|Швейцария
|1/8
|281
|15
|США
|1/8
|277
|16
|Польша
|1/8
|255
|17
|Марокко
|4-е место
|241
|18
|Сенегал
|1/8
|230
|19
|Гана
|4 в группе
|217
|20
|Канада
|4 в группе
|187
|21
|Мексика
|3 в группе
|176
|22
|Южная Корея
|1/8
|164
|23
|Уэльс
|4 в группе
|160
|24
|Камерун
|3 в группе
|155
|25
|Япония
|1/8 финала
|154
|26
|Эквадор
|3 в группе
|146
|27
|Тунис
|3 в группе
|62
|28
|Иран
|3 в группе
|60
|29
|Австралия
|1/8
|37
|30
|Сауд. Аравия
|4 в группе
|25
|31
|Коста-Рика
|4 в группе
|19
|32
|Катар
|4 в группе
|15
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