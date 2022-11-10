В Свердловской области в новогодние праздники будет обеспечена комплексная безопасность территорий

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам профильных министерств и ведомств, руководству муниципалитетов в новогодние праздники обеспечить комплексную безопасность территорий, стратегических объектов, систем и объектов жизнеобеспечения региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций, проверено наличие необходимых материально-технических средств для устранения возможных аварий. На особом контроле — состояние дорог и своевременная уборка снега. Конечно, в зоне особого внимания — безопасность уральцев в местах массового пребывания и соблюдение требований к организации перевозок детей на площадки проведения праздничных мероприятий», — подчеркнул глава региона.