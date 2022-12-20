Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 7%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 69 тыс. 045 случаев заболевания ОРВИ, что на 7,4% меньше показателя прошлой недели и на 150% выше среднего многолетнего уровня.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период зафиксировано 27 тыс. 050 случаев заболевания ОРВИ. Это на 23,6% меньше показателя прошлой недели, но на 81,7% превышает средний многолетний уровень.



Отмечается, что среди всех заболевших 47% составляют дети.