После введения в школах Екатеринбурга дистанта число заболевших детей снизилось почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. По данным свердловского Роспотребнадзора, за период с 19 декабря, когда было введено дистанционное обучение для школьников Екатеринбурга, число заболевших среди детей 7-14 лет снизилось на 49%, а среди 15-17-летних — на 35%. Решение о продлении дистанционного обучения в школах уральской столицы после Нового года будет принято исходя из общей эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня мы видим, как заболеваемость у обучающихся начала снижаться. Разобщение детей в период эпидемии помогает снизить количество заразившихся, а новогодние мероприятия и елки не поддерживают такие же темпы распространения инфекции, как посещение учебных занятий. Решение о продлении дистанционного обучения в школах Екатеринбурга после Нового года будет принято исходя из общей эпидемиологической ситуации, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Надеюсь, что следующую учебную четверть ребята начнут в очном режиме», — подчеркнула заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.
Она также добавила, что решение о дистанте позволило не только снизить заболеваемость среди детей, но и предотвратить распространение инфекций среди представителей старшего поколения, людей с хроническими заболеваниями, для которых высок риск возникновения осложнений.
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