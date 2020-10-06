УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:00

В III квартале 2022 года число увольнений и найма в РФ достигло рекордных значений

В июле-сентябре на крупных и средних российских предприятиях прекратили работать 3,24 млн человек. В этот же период получили работу 3,17 млн граждан. Оба показателя достигли рекордных значений за последние 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных FinExpertiza.

По собственному желанию уволились 78,2% (2,5 млн) трудящихся. По соглашению сторон был расторгнут договор с 7,2% (234,8 тыс.). Уволены были 26,6 тыс. человек (менее 1%).

Сильнейший отток наблюдался в областях торговли, здравоохранения, социальных услуг, обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения. Приток — в образовании, энергетике, ЖКХ и строительстве.

Показатель неполной занятости на российских предприятиях в III квартале оказался выше пиковых значений пандемии и достиг 4,66 млн человек. Количество частично занятых увеличилось на 319 тыс. человек (плюс 7,3%) относительно аналогичного периода 2021 года.

В отпуск за свой счет ушли 3,3 млн человек, что на 6% превышает прошлогодний показатель. На частичную занятость по соглашению сторон трудоустроены 1,06 млн граждан, по инициативе работодателя — 58,3 тыс. человек (плюс 58% к уровню прошлого года). Количество граждан в простое выросло до 239,8 тыс. человек (плюс 67%).

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 14:42 В III квартале 2022 года число увольнений и найма в РФ достигло рекордных значений

УрБК, Москва, 26.12.2022. В июле-сентябре на крупных и средних российских предприятиях прекратили работать 3,24 млн ...

06.10.2020 Из-за пандемии COVID-19 с сокращением зарплаты в РФ столкнулись 4,6 млн работников

По итогам II квартала 2020 года 4,6 млн официально трудоустроенных россиян урезали зарплату, отправили в неоплачиваемый ...

21.03.2016 Число занятых частично и находящихся в простое работников в РФ превышает 305 тыс. человек

Численность работников в РФ, находящихся в простое, либо в режиме неполной занятости превысила 305 тыс. человек. Об ...

21.03.2016 Минтруд: Число занятых частично и находящихся в простое работников в РФ превышает 305 тыс. человек

УрБК, Москва, 21.03.2016. Численность работников в РФ, находящихся в простое, либо в режиме неполной занятости ...

16.08.2011 В августе 2011 года в Свердловской области намечены к увольнению 408 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2011. За июль свыше 540 жителей Свердловской области были сокращены с места работы. Еще 1142 ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (620)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18