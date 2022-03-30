Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Награду вручил заместитель губернатора региона Алексей Шмыков, сообщает пресс-служба застройщика.
«Это достойная оценка вашего труда, вашего вклада в развитие уральских городов. В регионе хорошими темпами строится жилье — мы рассчитываем повторить рекордные показатели прошлого года, когда было построено около 3 млн кв. м жилья. В этом году мы серьезно продвинулись в комплексном освоении территорий, в дорожном строительстве, модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройстве наших городов и поселков. Поэтапно решаются вопросы строительства и ремонта школ. Я благодарю всех вас за труд, высокий профессионализм и ответственность!» — прокомментировал замгубернатора.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Ранее Валерий Ананьев был отмечен аналогичной наградой II и III степени, а в этот раз удостоился знака высшей категории. Возглавляемый им «Атомстройкомплекс» имеет в своей структуре 11 современных заводов, строительные подразделения и проектный институт. Компания работает 27 лет и является постоянным партнером власти в решении социальных задач. Застройщик участвует в программах комплексного обновления городской ткани, расселении ветхого и аварийного жилья, обеспечении жильем отдельных категорий граждан.
«Атомстройкомплекс» регулярно входит в число крупнейших благотворителей Свердловской области. Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, а также комиссию по работе со зданиями, являющимися объектами историко-культурного наследия.
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