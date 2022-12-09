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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 69,61 руб., евро — до 73,86 руб.

УрБК, Москва, 26.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 69,61 руб., европейской — 73,86 руб.

На момент закрытия торгов 23 декабря курс доллара США составлял 70,20 руб., евро — 75,70 руб.

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