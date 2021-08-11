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Полиция призывает екатеринбуржцев сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы за вознаграждение

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Екатеринбурге граждане могут получить выплату в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ при обращении в местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Так, в комиссии по категорированию оружия соответствующего территориального органа определили сумму вознаграждения для следующих видов оружия.

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы и прочие виды) за 1 шт. — 4 тыс. 500 руб.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом за 1 шт. — 3 тыс. 300 руб.

Изделия, содержащие взрывчатые вещества (гранаты, мины, артиллерийские снаряды), за 1 шт. — 2 тыс. 600 руб.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за 1 шт. — 2 тыс. руб.

Оружие самообороны, газовое оружие за 1 шт. — 1 тыс. руб.

Также на ведомственных ресурсах можно ознакомиться с остальными видами оружия, за сдачу которого предусмотрены денежные начисления.

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