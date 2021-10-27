В Свердловской области по требованию прокуратуры отремонтировали гидротехническое сооружение на Верхне-Исинском водохранилище

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Нижнетагильская межрайоная природоохранная прокуратура осмотрела поврежденное гидротехническое сооружение на водном объекте Верхне-Исинского водохранилища — Иван-озере.



Как установило надзорное ведомство, 4 июля 2021 года в Горноуральске из-за погодных условий был введен режим чрезвычайной ситуации. Возник паводок, вследствие чего разрушилась насыпь, и дамба на реке Иса получила повреждения. После этого вблизи трассы появились обрывы и обвалились деревья. Вдобавок произошло обмеление Верхне-Исинского водохранилища (Иван-озера), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Поскольку местные власти не предприняли надлежащих мер для обеспечения безопасности, представители Нижнетагильского надзорного органа направили иск в суд. В заявлении Ленинскому районному суду Нижнего Тагила говорится о необходимости возложить на администрацию Горноуральского городского округа обязанности привести в исправное состояние гидротехническое сооружение Верхне-Исинского пруда и обезопасить прилегающую территорию.



Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. В настоящее время власти Горноуральска исполнили решение суда и завершили работы по восстановлению дамбы.