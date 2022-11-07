Декабрь 2022 года станет рекордным по выдаче льготной ипотеки в России

УрБК, Москва, 26.12.2022. В России с 1 по 22 декабря 2022 года было выдано больше льготной ипотеки, чем за весь ноябрь. В последний месяц года население получило 31,7 тыс. кредитов на сумму 154,5 млрд руб., а месяцем ранее — 28,4 тыс. кредитов на 141,2 млрд руб. По мнению участников рынка, декабрь станет рекордным по выдаче данного займа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «ДОМ.РФ».
Представители отрасли говорят, что одной из причин высокого спроса стала активность застройщиков. Изначально предполагалось, что программа льготной ипотеки закончится 31 декабря, поэтому они «подогревали спрос клиентов на недвижимость, пытаясь затащить их в последний вагон».
Однако 15 декабря было объявлено о продлении программы до 1 июля 2024 года, но со ставкой 8%. По мнению опрошенных экспертов, этот рост на 1 п. п. не повлияет на спрос. Вдобавок Банк России борется с ипотечными программами по экстремально низким ставкам. Спрос оттуда перейдет на льготную ипотеку.
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