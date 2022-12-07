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Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга стал призером конкурса «Гильдии строителей Урала»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. За вклад в новогоднее оформление Екатеринбурга АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» удостоился диплома от «Гильдии строителей Урала». В украшении Академического района также приняла участие управляющая компания «Академический», украсив уже заселенные кварталы и дворы гирляндами и елями, сообщает пресс-служба девелопера.

Сотрудники АО СЗ «РСГ-Академическое» традиционно украсили свой офис, главный фасад которого выходит на улицу Павла Шаманова, и офис продаж, который располагается на проспекте Сахарова. Кроме того, праздничные украшения появились на строительных площадках в районе Преображенского парка, где скоро откроется ледовый городок.

Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга стал призером конкурса «Гильдии строителей Урала»
Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»

Ледовый городок в этом году «переехал» от прогулочной зоны вдоль Преображенского парка ближе к плотинке. Теперь он находится на площадке, где в будущем традиционно будут проходить все культурно-развлекательные мероприятия Академического района. Открытие ледового городка запланировано на 28 декабря: на площадке появятся ледовые скульптуры, горки и другие развлечения для малышей. Главным украшением станет живая ель.

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