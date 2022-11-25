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За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,2%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В октябре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 55 тыс. 619 руб. Это на 16,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В январе-октябре 2022 года этот показатель составил 53 тыс. 232 руб. Это на 13,2% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, в январе-ноябре этого года составила 28,2 тыс. руб.

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