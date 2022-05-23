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В челябинском аэропорту Баландино из-за ледяного дождя задержан вылет девяти авиарейсов

УрБК, Челябинск, 23.12.2022. В челябинском аэропорту Баландино из-за ледяного дождя отложен вылет девяти авиарейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В связи с этим челябинский транспортный прокурор проверяет соблюдение прав пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная.

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