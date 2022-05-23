В челябинском аэропорту Баландино из-за ледяного дождя задержан вылет девяти авиарейсов

УрБК, Челябинск, 23.12.2022. В челябинском аэропорту Баландино из-за ледяного дождя отложен вылет девяти авиарейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
В связи с этим челябинский транспортный прокурор проверяет соблюдение прав пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная.
УрБК, Челябинск, 23.05.2022. Три точки общепита, находящиеся в челябинском аэропорту Баландино, привлечены к ...21.12.2021 Челябинский аэропорт Баландино второй раз за два дня приостанавливает работу из-за снегопадов
УрБК, Челябинск, 21.12.2021. Международный аэропорт Баландино в Челябинске второй раз за двое суток приостанавливает ...20.12.2021 Челябинский аэропорт временно прекратил работу из-за сильного снегопада
УрБК, Челябинск, 20.12.2021. Челябинский аэропорт Баландино временно прекратил работу из-за неблагоприятных ...29.12.2020 Прокуратура выявила нарушения при обслуживании посетителей в челябинском аэропорту Баландино
УрБК, Челябинск, 29.12.2020. Челябинская транспортная прокуратура выявила нарушения, которые привели к скоплению людей ...01.10.2020 В связи с задержками авиарейсов транспортные прокуроры выехали в аэропорты Челябинска и Екатеринбурга
УрБК, Челябинск, 01.10.2020. В екатеринбургском и челябинском аэропортах Кольцово и Баландино 30 сентября и 1 октября ...