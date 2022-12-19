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ММК улучшил позиции в экологическом рейтинге

ММК улучшил позиции в экологическом рейтинге Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) улучшил позиции в разделах «Экологический менеджмент» и «Воздействие на окружающую среду» и занял шестое место в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний Всемирного фонда дикой природы.

В общем рейтинге, в котором в этом году участвовали 39 компаний, ММК набрал 1,616 балла, почти в двое превысив средний результат. Независимая оценка экспертов и профессионального рейтингового агентства является подтверждением значительных усилий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению природы на территориях своего присутствия.

ПАО «ММК» участвует в рейтинге Всемирного фонда дикой природы с момента его запуска в 2016 году. Партнерами проекта являются компания АКРА Риск-Менеджмент и программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В течение многих лет рейтинг помогает фиксировать ежегодные тренды в отрасли по вопросам экологической открытости и ответственности, формирует эталоны по основным показателям и является эффективной платформой для диалога общества и бизнеса. Он рассчитывается по крупнейшим компаниям, ведущим свою деятельность в России и относящимся к горнодобывающей отрасли (добыча угля, драгоценных металлов, алмазов, минеральных удобрений) и металлургической промышленности (цветная и черная металлургия). Оценка компаний проводится по трем направлениям: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

Стоит отметить, что месяц назад ПАО «ММК» стало победителем VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022». Представители комбината получили награду в номинации «ESG-практики» за реализацию экологической программы и управление климатическими рисками.

Эксперты высоко оценили проекты ММК по вводу в работу новых систем газоочистки кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производств, а также комплекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, в том числе систему мониторинга выбросов с применением метода машинного зрения.

На протяжении многих лет осуществление экологических программ для предприятий ММК является приоритетом, поскольку оказывает влияние на безопасность и комфорт окружающей среды, что сказывается на жизни и здоровье людей. Также компания внедряет передовые практики по сокращению выбросов, тем самым поддерживая мировые тенденции предотвращения климатических изменений. Добавим, что стратегия ММК уже позволила снизить загрязнение атмосферы Магнитогорска с очень высокого уровня до повышенного. В планах компании — к 2025 году добиться индекса загрязнения атмосферы ниже 5-го уровня, чтобы Магнитогорск мог получить статус «Чистый город».

Напомним, что ПАО «ММК» также является постоянным участником конкурса «Приоритет». Ранее компанию награждали за реконструкцию стана 2 тыс. 500 горячей прокатки, выполнение стратегии цифровизации, строительство аглофабрики № 5, освоение полимерного проката SteelArt, развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а также за разработку и производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Добавим, что на предприятиях ММК имеются собственные лаборатории, которые помогают специалистам последовательно решать задачи в рамках экологических программ. Так, в декабре одна из них — лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС) ОАО «ММК-МЕТИЗ» — успешно прошла проверку в трех раундах межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), которые проводил Уральский научно-исследовательский институт метрологии — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

Тестирование квалификации испытательных лабораторий предназначено для того, чтобы учреждения могли продемонстрировать свою компетентность. Так, постоянное участие в МСИ позволяет сравнить свои результаты с результатами подобных лабораторий. В случае обнаружения проблем будут проведены исправления, чтобы обеспечить единство измерений.

В целом осуществленные мероприятия позволяют сделать вывод о высоких компетенциях персонала и эффективной системе менеджмента качества, внедренной в лаборатории.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

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