ВТБ купит банк «Открытие»

Совет директоров Банка России и ВТБ заключили соглашение, по которому последний приобретет 100% акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Покупная цена за акции «Открытия» составляет 340 млрд руб. Большая часть этой суммы будет выплачена деньгами (более 233 млрд), а остальное — облигациями федерального займа.
Право собственности на акции продаваемого банка перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года, если последний полностью выполнит свои обязательства по оплате.
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