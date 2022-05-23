В Свердловской области с начала 2022 года кибермошенники похитили у граждан более 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. На Среднем Урале за 11 месяцев текущего года кибермошенники похитили у граждан более 1,5 млрд руб. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.



Он также отметил, что сумма ущерба по сравнению с данными за прошлый год выросла, при этом количество заявленных преступлений незначительно снизилось.



«По итогам 2022 года за 11 месяцев произошло незначительное снижение заявленных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но сумма ущерба выросла. Если по итогам 2021 года за весь год ущерб составил 1 млрд 200 тыс. руб., то на сегодняшний день за 11 месяцев сумма ущерба уже составляет более 1,5 млрд руб.», — рассказал Артем Лаздынь.



Он также отметил, что за 11 месяцев 2022 года в суд было направлено порядка 1,8-1,9 тыс. уголовных дел по фактам финансового мошенничества в отношении граждан с использованием социальной инженерии.



Одной из проблем в предотвращении подобных преступлений, по словам начальника отдела по борьбе с мошенничествами, является фактический отказ банков, сотрудники которых допускают утечки персональных данных клиентов, идти на сотрудничество с правоохранительными органами.



«В 2022 году было направлено в суд одно уголовное дело по сотруднику одного из банков. При этом необходимую информацию нам передала служба безопасности головного офиса в Москве. Этот сотрудник слил в Сеть данные нескольких тысяч клиентов. К сожалению, банки не идут на контакт при установлении данных сотрудников, служба безопасности не передает их данные в МВД. Это вопрос репутации банка. Они своими силами увольняют их, не афишируя это. Это большая проблема», — считает эксперт.



Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, также принявший участие в пресс-конференции, рассказал, что, несмотря на высокие показатели, уровень финансовой грамотности граждан растет.



«Граждане становятся более осторожными. ЦБ РФ ведет широкую работу по повышению киберграмотности граждан. Однако профилактики недостаточно, и требуется законодательный фундамент для борьбы с финансовым мошенничеством. Мы ведем разработку различных методов борьбы, которые будут широко обсуждаться в феврале в Екатеринбурге, где пройдет уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Это крупнейшее мероприятие с участием банков России, где будут обсуждаться тенденции, вызовы в сфере обеспечения информационной безопасности», — рассказал Александр Сальников.