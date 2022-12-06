Лучшие сотрудники компании «Россети Урал» получили награды в честь Дня энергетика

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Более 100 лучших специалистов свердловских подразделений «Россети Урал» отметили в связи с высокими рабочими достижениями на торжественной церемонии в честь Дня энергетика. Об этом сообщает управление по связям с общественностью энергосетевой компании.



В мероприятии приняли участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко, генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и руководители подразделений компании уральской столицы.



«От грамотной и слаженной работы специалистов энергетической отрасли зависит комфорт и благополучие жителей. Без преувеличения могу сказать, что сотрудники компании «Россети Урал» с честью решают самые сложные задачи. Приятно, что накануне Дня энергетика проходит награждение лучших представителей профессии. Ведь признание значимости вашего труда — это гарант надежного, качественного электроснабжения жителей. Мы искренне гордимся уральскими энергетиками. Поздравляю специалистов электросетевого комплекса с самым главным для нас энергетиков праздником! Развития, новых целей и успешного их достижения!» — поблагодарил энергетиков Н. Смирнов.





Фото предоставлено департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»



Работники электросетевой компании получили подарки от замглавы столицы Урала, Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики и администрации города Екатеринбурга, а также корпоративные призы от гендиректора «Россети Урал».



Звание «Заслуженный работник электросетевого комплекса» ПАО «Россети» присвоили заместителю главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальнику центра управления сетями (ЦУС) филиала «Свердловэнерго» Татьяне Солонковой. Это подразделение выполняет оперативно-технологические функции управления распределительным электросетевым комплексом Среднего Урала. Также в ЦУС введена современная система оперативно-технологического управления на базе отечественных технических решений. Благодаря этому диспетчер получает сведения о неисправностях в режиме реального времени и управляет коммутационными аппаратами, не выезжая на энергообъекты.



«Хочу отметить наше главное достижение — слаженный и профессиональный коллектив. Сейчас особенно важно подчеркнуть производственные успехи сотрудников энергосистемы, благодаря которым повышается надежность электроснабжения жителей региона, развивается и модернизируется электросетевой комплекс. Спасибо вам, коллеги, за ответственный подход к делу и высочайший профессионализм! Впереди у коллектива компании много интенсивной и напряженной работы, ведь от нашего труда зависит развитие трех крупнейших промышленных регионов страны, а также комфорт жителей Среднего и Южного Урала, а также Пермского края», — отметил А. Пятигор.



Кроме того, во время мероприятия руководители подразделений вручили специалистами энергокомпании почетные грамоты филиала «Свердловэнерго», Учебного центра «Россети Урал», компаний «Россети Урал» — «Екатеринбург» и «Екатеринбургэнергосбыт».