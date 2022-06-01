Значение ПКР заемщиков по автокредитам на Южном Урале в 2022 году составило 549 баллов

УрБК, Челябинск, 22.12.2022. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков по автокредитам в 2022 году составило 549 баллов (шестое место рейтинга). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом самое высокое среднее значение ПКР в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов выявлено в Санкт-Петербурге (592 балла) и Москве (587). Самое низкое — в Ставропольском крае (479).
Отмечается, что среднее значение ПКР заемщика по автокредитам составляет 529 баллов (где минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999 баллов).
Что касается возрастной структуры заемщиков, за год заметнее всего в структуре выданных автокредитов увеличилась доля заемщиков моложе 30 лет (плюс 0,8 процентных пункта, до 14,7%). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, граждане этого возраста являются активными пользователями возобновившихся в июле госпрограмм льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных.
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