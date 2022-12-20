Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 2,6%

По состоянию на 13.50 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,67 руб., евро — 75,20 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 2,58%, европейской — на 2,33%.
УрБК, Москва, 20.12.2022. По состоянию на 14.20 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,86 руб., евро — ...16.12.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,44%
УрБК, Москва, 16.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 64,63 руб., евро — ...14.12.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 1,09%
УрБК, Москва, 14.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 63,52 руб., евро — ...06.12.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,79%
УрБК, Москва, 06.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,84 руб., евро — ...02.11.2022 С начала сегодняшних торгов курс доллара США вырос на 0,61%
УрБК, Москва, 02.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,60 руб., евро — ...