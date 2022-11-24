Экс-директора челябинской компании «Монтажник» осудили за хищение средств предприятия и злоупотребление полномочиями

УрБК, Челябинск, 21.12.2022. Суд города Магнитогорска вынес приговор бывшему руководителю акционерного общества Производственное объединение «Монтажник» (АО ПО «Монтажник»). Мужчина обвинялся в присвоении денежных средств компании, а также в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Судом было установлено, что в 2019-2021 годы мужчина заключал невыгодные для компании договоры, использовал денежные средства с расчетного счета для оплаты личных нужд, присваивал наличные средства, не внося их в кассу организации. Также он сфальсифицировал доказательства, будучи ответчиком по гражданскому иску. Всего экс-директор нанес ущерб компании на сумму более 16 млн руб. Сумма иска, от исполнения которого мужчина уклонился, составляла более 190 млн руб.



В соответствии с частью 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата», частью 1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу» Правобережный районный суд города Магнитогорска назначил бывшему руководителю АО ПО «Монтажник» наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскан штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования о взыскании в счет возмещения имущественного ущерба в пользу АО свыше 16,2 млн руб., сохранив арест на принадлежащее осужденному помещение в Москве.