Госдума одобрила законопроект о снижении максимальной ставки по краткосрочным займам

Государственная дума приняла закон, согласно которому с 1 июля 2023 года снижается максимальный размер ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам. Об этом сообщает РИА «Новости».



В документе говорится о снижении максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.



Также, согласно документу, полная стоимость кредита снижается с 365% до 292% годовых. Максимальная сумма всех платежей по кредиту сокращается со 150% до 130% от суммы предоставленного займа.



Также в два раза меньше становится допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам, которые выданы физическим лицам на сумму до 10 тыс. руб. на срок до 15 дней. В настоящий момент по подобным микрозаймам начисление процентов, штрафов и комиссий прекращается при достижении общей суммы таких платежей 30% от основного долга. Нововведение уменьшит этот предел до 15%.