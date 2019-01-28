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Вчера, 15:02

Госдума одобрила законопроект о снижении максимальной ставки по краткосрочным займам

Государственная дума приняла закон, согласно которому с 1 июля 2023 года снижается максимальный размер ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе говорится о снижении максимального размера процентной ставки по договору потребительского кредита со сроком возврата не более одного года с 1% до 0,8% в день.

Также, согласно документу, полная стоимость кредита снижается с 365% до 292% годовых. Максимальная сумма всех платежей по кредиту сокращается со 150% до 130% от суммы предоставленного займа.

Также в два раза меньше становится допустимое значение фиксируемой суммы платежей по потребительским кредитам, которые выданы физическим лицам на сумму до 10 тыс. руб. на срок до 15 дней. В настоящий момент по подобным микрозаймам начисление процентов, штрафов и комиссий прекращается при достижении общей суммы таких платежей 30% от основного долга. Нововведение уменьшит этот предел до 15%.

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