Елочное мошенничество

Накануне новогодних праздников в интернете появились сайты мошенников, маскирующиеся под елочные базары, работающие онлайн. Качественно и красочно сделанные сайты-обманки предлагают гражданам приобрести искусственные и натуральные новогодние елки, елочные украшения и новогоднюю атрибутику. Но в реальности создатели сайтов получают от граждан переводы и данные их банковских карт, не представляя взамен никакого реального товара.



Как отмечают психологи, когда мы думаем о праздниках, выбираем подарки или новогоднюю елку, мы наполняемся позитивными эмоциями, в организме происходит выработка нейромедиатора окситоцина, который, кроме всего прочего, снижает критичность мышления и повышает доверие к окружающим. Именно этим эффектом и пользуются мошенники, паразитирующие на праздничных датах.



О новом виде такого мошенничества УрБК сообщила одна из читательниц. Она искала в интернете возможность приобрести искусственную новогоднюю елку и через контекстную рекламу в соцсетях попала на сайт Царскаяелка.рф. Сайт, созданный в современном дизайне и имеющий вид респектабельного интернет-магазина, не вызвал у женщины подозрения. Цены на нем были сопоставимы с аналогичными предложениями на других онлайн-площадках, но удобными представились небольшие строки доставки.



Женщина выбрала понравившуюся ей елку и перешла к стандартной процедуре оплаты. Блок проведения платежей был стилизован под привычную платежную систему и также не вызвал никаких подозрений. Но после проведения обычной процедуры приложение сообщило об ошибке и предложило провести платеж еще раз. Женщина повторила процедуру с тем же результатом. Третий раз перевести деньги мошенникам ей не дал Сбербанк, автоматически заблокировавший карту.



Как пояснили в банке, автоматическая система контроля платежей опознала процедуру как потенциально вредоносную. С высокой долей вероятности мошенники не только получили два денежных перевода, но и скомпрометировали платежные данные карты и могли их использовать в дальнейшем для того, чтобы самостоятельно переводить с нее деньги.



Наша читательница, еще не до конца поверив в столь грубый обман со стороны мнимых продавцов елок, обратилась по телефону, указанному на сайте. Представители Царскаяелка.рф в сообщениях в мессенджере стали убеждать ее в том, что произошла ошибка и средства со счета не списались. Они предложили ей провести платеж на карту Сбербанка на имя некоей Полины Викторовны Ереминой. Когда женщина отказалась от такой транзакции, ей пообещали вернуть деньги, попросив при этом данные другой платежной карты, причем обязательно с CVV-кодом. Эта просьба окончательно заставила нашу читательницу поверить в то, что она столкнулась с мошенниками, и обратиться в полицию.



Сайт Царскаяелка.рф перестал функционировать уже на следующий день. Но наша читательница провела собственное расследование и выяснила, что сделанные как под копирку сайты по продаже елок и елочных игрушек появляются в сети регулярно и действуют в среднем три-пять дней, после чего исчезают. Всех их объединяет общий номер контактного телефона, а также адрес — улица Кронштадская, Пермь — и указанный в качестве директора ИП Жиглов Вячеслав Александрович, зарегистрированный в Грозном, Чеченская Республика. Насколько данный адрес и указанный ИП имеют отношение к мошенникам — будут разбираться следственные органы.



В то же время специалисты, сталкивавшиеся с аналогичными преступлениями в интернете, отмечают, что вероятность поимки преступников не велика. С высокой долей вероятности можно предположить, что все указанные ими данные не соответствуют действительности, а телефон зарегистрирован на подставное лицо. Более того, сумма похищенных средств у каждого из заявителей не велика, что делает преступление небольшим по тяжести. Что же касается вероятности возврата денежных средств, то ее эксперты оценивают как околонулевую.