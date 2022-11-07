УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:59

По поручению губернатора Евгения Куйвашева свердловские IT-компании получат льготные условия аренды

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых мер поддержки для IT-компаний. Для таких организаций будет снижен размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В указе расширен список льгот, введенных в мае для поддержки IT-отрасли в регионе. Так, в соответствии с документом в Свердловской области на 50% будет сокращен размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Субсидии будут предоставляться на основании договоров аренды государственного и муниципального имущества.

Новая льгота предназначена для средних и малых предприятий, имеющих аккредитацию в качестве IT-компаний: сегодня в регионе зарегистрировано 763 подобных предприятия. Для получения поддержки от властей компаниям требуется обратиться с соответствующим заявлением в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Новая мера будет действовать на территории области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил порядок субсидирования бизнеса в моногородах

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Управляющим компаниям частных индустриальных парков в моногородах Свердловской области ...

14.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о новых мерах поддержки для кинотеатров

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о запуске новых ...

03.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о выделении сельскохозяйственных участков в аренду за 1 рубль в год

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о запуске в ...

17.06.2014 Предприниматели Екатеринбурга заключили более 1,5 тыс. договоров на аренду муниципального имущества

Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации города Екатеринбурга заключил с юридическими ...

17.06.2014 Предприниматели Екатеринбурга заключили более полутора тысяч договоров на аренду муниципального имущества

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2014. Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации города ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»
Архив новостей
Декабрь 2022 (519)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18