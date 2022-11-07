По поручению губернатора Евгения Куйвашева свердловские IT-компании получат льготные условия аренды

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых мер поддержки для IT-компаний. Для таких организаций будет снижен размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
В указе расширен список льгот, введенных в мае для поддержки IT-отрасли в регионе. Так, в соответствии с документом в Свердловской области на 50% будет сокращен размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Субсидии будут предоставляться на основании договоров аренды государственного и муниципального имущества.
Новая льгота предназначена для средних и малых предприятий, имеющих аккредитацию в качестве IT-компаний: сегодня в регионе зарегистрировано 763 подобных предприятия. Для получения поддержки от властей компаниям требуется обратиться с соответствующим заявлением в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Новая мера будет действовать на территории области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года.
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