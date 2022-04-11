Руководители челябинского предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму более 77 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.12.2022. На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении руководителей коммерческой организации, которые на протяжении двух лет уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету, составила более 77 млн руб., сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Челябинской области.
По данным следствия, в период 2017-2019 годов должностные лица предприятия включали в налоговую декларацию ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по фактически не выполненным сделкам. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».
УрБК, Челябинск, 11.04.2022. В рамках уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение ...18.09.2019 Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», ...26.06.2019 Директора компании «Уралполимет» осудили за неуплату налогов на сумму 18 млн рублей
УрБК, Челябинск, 26.06.2019. В Челябинской области суд признал директора ООО «Уралполимет» виновным в уклонении от ...24.04.2019 В Челябинской области будут судить директора предприятия за неуплату налогов в размере 18 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.04.2019. В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора ООО ...05.05.2011 В отношении директора ООО «Строительная компания «Сфера» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов
УрБК, Тюмень, 05.05.2011. В отношении директора ООО «Строительная компания «Сфера» возбуждено уголовное дело. ...