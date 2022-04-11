Руководители челябинского предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму более 77 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.12.2022. На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении руководителей коммерческой организации, которые на протяжении двух лет уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету, составила более 77 млн руб., сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Челябинской области.



По данным следствия, в период 2017-2019 годов должностные лица предприятия включали в налоговую декларацию ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по фактически не выполненным сделкам. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».