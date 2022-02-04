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Вчера, 10:38

Более трети жителей Свердловской области хотели бы переехать в другую страну

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Согласно опросу hh.ru, 30% жителей Свердловской области точно не хотят никуда переезжать из своего региона, а 8% респондентов недавно уже сменили место жительства.

В то же время 34% опрошенных свердловчан хотели бы переехать в другую страну, 23% — в другой регион России, еще 5% — в другой город в своем регионе.

При этом, согласно исследованию, чаще желание сменить страну проживания встречается у мужчин (39%), чем женщин (34%), а также у менеджеров высшего звена (56%), специалистов по маркетингу и рекламе (52%) и ИТ (47%).

В качестве наиболее популярных для переезда чаще всего назывались Европа (65%), азиатские страны (45%), США и Канада (39%), страны СНГ (27%), ОАЭ и Саудовская Аравия (18%).

Что касается причин для переезда, наиболее частыми стали низкие зарплаты (43%), плохая экология и некомфортный климат (40%), недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать (20%), неблагоприятная городская среда (20%) и плохое здравоохранение (18%).

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