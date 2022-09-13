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Вчера, 15:18

ЕВРАЗ организовал в Новокузнецке сессию программы развития детских инициатив

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Новокузнецке прошла сессия программы развития детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». В мероприятии приняли участие 42 команды старшеклассников и школьных кураторов из Новокузнецка, Междуреченска, Гурьевска и Таштагольского района. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

«С сентября по декабрь участники обучались основам социального проектирования в формате фиджитал-сессий с ведущими экспертами. В очном формате они встретились впервые. Команды познакомились друг с другом, бизнес-тренеры программы рассказали о правилах презентации проекта, его продвижения в соцсетях, о роли лидерства в социальном проектировании, а также об инструментах оценки эффективности проектов», — говорится в сообщении.

Участники представили проекты разной тематики: школьный буллинг, правильное питание, помощь бездомным животным, история родного края, вторая жизнь ненужных вещей, раздельный сбор отходов, доступный спорт, пространство для внеурочной деятельности. Идеи проектов оформили в формате сушки фотографий, где любой желающий мог сделать свой снимок в специальной фотозоне.

«Уже в январе команды-участницы программы примут участие в инвестиционной сессии, презентуют свои идеи и смогут получить первую поддержку от инвесторов. Финальной точкой станет проектный фестиваль, который состоится в апреле», — отметили в компании.

Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» реализуется в Сибири второй год. Она направлена на обучение старшеклассников навыкам социального проектирования и предполагает вовлечение подростков в процесс развития территорий. По традиции программа реализуется в партнерстве с администрациями городов.

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