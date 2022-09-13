ЕВРАЗ организовал в Новокузнецке сессию программы развития детских инициатив

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Новокузнецке прошла сессия программы развития детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». В мероприятии приняли участие 42 команды старшеклассников и школьных кураторов из Новокузнецка, Междуреченска, Гурьевска и Таштагольского района. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
«С сентября по декабрь участники обучались основам социального проектирования в формате фиджитал-сессий с ведущими экспертами. В очном формате они встретились впервые. Команды познакомились друг с другом, бизнес-тренеры программы рассказали о правилах презентации проекта, его продвижения в соцсетях, о роли лидерства в социальном проектировании, а также об инструментах оценки эффективности проектов», — говорится в сообщении.
Участники представили проекты разной тематики: школьный буллинг, правильное питание, помощь бездомным животным, история родного края, вторая жизнь ненужных вещей, раздельный сбор отходов, доступный спорт, пространство для внеурочной деятельности. Идеи проектов оформили в формате сушки фотографий, где любой желающий мог сделать свой снимок в специальной фотозоне.
«Уже в январе команды-участницы программы примут участие в инвестиционной сессии, презентуют свои идеи и смогут получить первую поддержку от инвесторов. Финальной точкой станет проектный фестиваль, который состоится в апреле», — отметили в компании.
Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» реализуется в Сибири второй год. Она направлена на обучение старшеклассников навыкам социального проектирования и предполагает вовлечение подростков в процесс развития территорий. По традиции программа реализуется в партнерстве с администрациями городов.
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» будет реализована в Кемеровской области, в городах ...22.09.2021 ЕВРАЗ запускает в Новокузнецке и Междуреченске программу по обучению школьников навыкам социального проектирования
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. ЕВРАЗ совместно с городскими администрациями запускает в Новокузнецке и Междуреченске ...23.11.2020 ЕВРАЗ и РУСАЛ провели в Новокузнецке форум для проектировщиков
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. С 17 по 19 ноября в Новокузнецке прошел III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. ...04.09.2019 При поддержке ЕВРАЗа участники программы «Детский форсайт» побывали в «Артеке»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В тематической смене Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» в ...24.05.2019 ЕВРАЗ провел в Междуреченске биржу социальных проектов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. В Междуреченске школьники представили свои проекты в рамках программы «Детский ...