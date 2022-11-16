УБРиР запустил процесс трансформации офисных отделений

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги развития сети отделений в 2022 году. Финансовая организация расширила географию своего присутствия, а также запустила процесс трансформации офисов, сообщает пресс-служба УБРиР.



«В этом году УБРиР начал открывать и реорганизовывать офисы в новом смарт-формате. То есть без касс, в синергии с дистанционными сервисами банка. В качестве альтернативы кассовому обслуживанию в смарт-офисах предусмотрено два банкомата, один из которых находится в отдельной приватной комнате для осуществления операций с крупными суммами. Для удобства клиентам предоставляется счетчик купюр. Фокус отделений — работа с физическими лицами, обслуживание корпоративных клиентов возможно по ограниченному перечню услуг. В таком виде в этом году открыты новые офисы в Москве и в Екатеринбурге, переформатированы в Краснодарском крае, в Тюменской и Свердловской областях», — говорится в сообщении.



«Мы активно развиваем дистанционное обслуживание для клиентов: большую часть банковских услуг можно оформить в мобильном приложении, интернет-банке или через банкомат. При этом мы продолжаем открывать отделения, чтобы клиенты, которым удобнее личное присутствие, могли комфортно решать свои финансовые задачи. Просто мы предлагаем им это сделать по-новому. До конца года по всей сети планируем переформатировать около 10 офисов, а на будущий год — четверть всех отделений», — рассказал директор департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский.



Всего в этом году УБРиР открыл три новых офиса продаж для физических и юридических лиц и столько же релоцирует до конца года с учетом оптимального клиентского трафика. Кроме того, банк впервые появился в Твери, Туле, Ставрополе, Пятигорске и во Владикавказе с так называемыми легкими офисами для юридических лиц.



«Для нас важно расширять географию присутствия и усиливать свои позиции там, где растет наша клиентская база. Этот показатель в 2022 году показал увеличение на 10%. Мы продолжим его наращивать в следующем году», –— отметил С. Миловский.



Добавим, что вся офисная сеть УБРиР на сегодняшний день насчитывает 197 отделений (с учетом «легких офисов» для юридических лиц) в 46 регионах России. Клиенты также могут воспользоваться банкоматами. Собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 20 тыс. устройств. Партнерами банка являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс.