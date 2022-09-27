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Вчера, 12:01

Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году

Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

«В основном уменьшение спроса связано с ключевыми событиями в уходящем году — санкциями и переориентацией на аналоги известных импортных материалов и оборудования. Нарушение логистики, недопустимые сроки поставок и высокий уровень цен оставшихся складских зарубежных позиций, отсутствие иностранных комплектующих и отечественных аналогов — главные проблемы, с которыми столкнулись строители и проектировщики», — говорится в сообщении.

«Проблема с материалами и оборудованием меньше коснулась рынка жилья и бюджетных строек. Школы и очередные высотки можно возводить с помощью местных материалов. А вот промышленные стройки зачастую встали после ухода знаменитых брендов, в результате сорвались контракты для подрядчиков», — рассказали участники опроса.

Сокращение числа заказов вынуждает подрядчиков искать работу в других регионах. Новыми для уральских строителей в 2022 году стали Башкортостан, Иркутская область, Турция.

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