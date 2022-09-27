Свердловские строители отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году

Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение числа новых заказов в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».
«В основном уменьшение спроса связано с ключевыми событиями в уходящем году — санкциями и переориентацией на аналоги известных импортных материалов и оборудования. Нарушение логистики, недопустимые сроки поставок и высокий уровень цен оставшихся складских зарубежных позиций, отсутствие иностранных комплектующих и отечественных аналогов — главные проблемы, с которыми столкнулись строители и проектировщики», — говорится в сообщении.
«Проблема с материалами и оборудованием меньше коснулась рынка жилья и бюджетных строек. Школы и очередные высотки можно возводить с помощью местных материалов. А вот промышленные стройки зачастую встали после ухода знаменитых брендов, в результате сорвались контракты для подрядчиков», — рассказали участники опроса.
Сокращение числа заказов вынуждает подрядчиков искать работу в других регионах. Новыми для уральских строителей в 2022 году стали Башкортостан, Иркутская область, Турция.
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Большинство подрядчиков, которые работают в строительной сфере, отмечают сокращение ...27.09.2022 Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Доля импортных стройматериалов на российском рынке составляет 4%. Об этом рассказал ...07.09.2022 В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум по промышленному строительству
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум, посвященный теме ускорения ...04.03.2022 Сумма размещенных строительных госзакупок в Свердловской области за год сократилась на 12%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. Сумма размещенных строительных госзакупок в Свердловской области в 2021 году составила ...22.12.2021 Денис Снетков об итогах работы строительных подрядчиков в 2021 году
СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» провели опрос среди своих 2 тыс. участников. ...