Банки и МФО могут обязать информировать заемщиков о кредитных рисках

УрБК, Москва, 20.12.2022. Комитет Государственной думы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект, согласно которому кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 января 2024 года будут обязаны информировать заемщиков о кредитных рисках, если показатель их долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%.



Проект закона был разработан для того, чтобы защитить физических лиц, заемщиков денежных средств у МФО от необдуманных трат кредитных средств. По мнению законотворцев, если гражданин будет предупрежден о возможных рисках, это позволит ему принимать более взвешенные решения при обращении за займом, сообщает «Прайм».



На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 20 декабря.