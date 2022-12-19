Южный Урал занял предпоследнее место по доступности покупки автомобилей среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 20.12.2022. В Челябинской области 13,2% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 0,9 млн руб.). В среднем по стране эта доля составляет 16,3%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



С этим результатом Южный Урал занял 5-е место рейтинга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). Опередили его по этому показателю ЯНАО (56,9%), ХМАО (40,4%), Тюменская (19,9%) и Свердловская области (15,6%). На последнем месте среди регионов УрФО оказалась Курганская область, где взять в кредит новый недорогой автомобиль могут только 6,9% семей.



Помимо этого, в рейтинге даны доли семей в регионах, которые могут взять в кредит и содержать новый средний по стоимости (2,5 млн руб.) и автомобиль премиум-класса (10 млн руб.). Так, в Челябинской области позволить себе это могут 2,3% и 0,13% семей соответственно.