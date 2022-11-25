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Свердловская область вошла в число лидеров национального проекта «Производительность труда»

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Свердловская область вошла в число 18 субъектов страны, которые являются лидерами рейтинга национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

По данным Минэкономразвития РФ, при ранжировании регионов учитывалось, как часто в субъектах применяют меры поддержки нацпроекта, какое количество предприятий достигло ежегодного целевого прироста в 5%, а также общая оценка эффективности местных команд и кассовая дисциплина.

«Мы видим большой спрос, предприятия заинтересованы в создании современной производственной системы. 4 тыс. компаний уже участвуют в нацпроекте, еще 2 тысячи ждут своей очереди. Закрепляют результат программы повышения квалификации топ-менеджеров и обычного персонала, дешевые кредиты на обновление оборудования и помощь в цифровизации производства. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

В данный момент Минэкономразвития анализирует, можно ли продлить и расширить функционирование нацпроекта за периметр 2024 года. Также планируют открытие доступа к программе для учреждений здравоохранения, туризма, санаторно-курортного отдыха и ЖКХ. В случае принятия решения число участников увеличится в два раза.

Добавим, что на Среднем Урале в нацпроекте приняло участие 179 предприятий. В 2023 году начнет действовать региональный проект «Производительность труда», в бюджете которого заложено 20 млн руб. для работы в организациях с выручкой от 100 млн до 400 млн руб.

Напомним, что в I полугодии 2022 года Свердловская область вошла в топ-15 лучших регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда».

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