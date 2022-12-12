Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 102,5 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 12 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. 518 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю показатель увеличился на 0,3%, за месяц — на 0,5%.

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