«Россети» обновили питающую производства Магнитогорского металлургического комбината ЛЭП 220 кВ

УрБК, Магнитогорск, 19.12.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» обновили 1,4 тыс. изоляторов на воздушной линии электропередачи «ПС 90 — ПС 77». Эта ЛЭП обеспечивает электроснабжение сталеплавильного производства и рудообогатительной фабрики Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Проведенная модернизация способствовала росту надежности энергообъекта, сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетической компании.



В ходе работ применялись российские изоляторы из закаленного стекла. Они отличаются высокой механической прочностью, термической и химической устойчивостью, что важно в условиях эксплуатации вблизи крупного промышленного предприятия.





Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала «Россети» — МЭС Урала»



Эти устройства требуются для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Дефекты стеклянных изоляторов в отличие от фарфоровых можно определить визуально, не пользуясь диагностическими устройствами, что делает их применение более эффективным и практичным.



Всего в Челябинской области энергетики «МЭС Урала» заменили в 2022 году более 4 тыс. изоляторов на 25 магистральных линиях электропередачи напряжением 220-500 кВ.