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Вчера, 12:20

В Свердловской области стоимость техосмотра вырастет почти в два раза

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. С января 2023 года в Свердловской области почти в два раза увеличится предельный размер платы за техосмотр легкового автомобиля — с 498 до 913 руб. У грузовиков цена вырастет с 498 до 999 руб., у мотоциклов — с 166 до 321 руб. Об этом сообщается в постановлении губернатора Евгения Куйвашева.

Уточним, что с декабря 2021 года в России обязательно подлежат техосмотру грузовики, автобусы и машины такси. Владельцам легковых автомобилей нужно подтверждать пройденный ТО в ходе перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

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