УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:43

На Среднем Урале поголовье птицы за год сократилось на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец ноября этого года составило 12,1 млн голов, что на 7,6% меньше по сравнению с прошлым годом (13,1 млн голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Кроме этого, за год на 2,8% снизилось поголовье свиней, на 0,9% — овец и коз.

В свою очередь, за указанный период выросло поголовье крупного рогатого скота (на 1,4%), в том числе коров (на 0,6%).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.04.2022 На Среднем Урале поголовье птицы за четыре года сократилось на 787 тыс. голов

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий в 2021 году ...

17.08.2018 Поголовье свиней у фермеров Свердловской области сократилось на 17,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2018. Поголовье свиней в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) и у индивидуальных ...

25.10.2017 На Среднем Урале поголовье птицы сократилось на 200 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. На конец сентября 2017 года поголовье птицы в Свердловской области составило 14,2 млн ...

26.01.2017 В Свердловской области за 2016 год поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота в ...

20.10.2016 В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота за 9 месяцев сократилось на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2016. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота за ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги
Архив новостей
Декабрь 2022 (451)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18