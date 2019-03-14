Рейсы из Екатеринбурга в Анталью и Шарджу задержали более чем на 10 часов

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. В Екатеринбурге более чем на 10 часов задерживается вылет двух самолетов. Пассажиры должны были отправиться сегодня ночью в Анталью и Шарджу.



Рейс G9-961 из Екатеринбурга в Шарджу авиакомпании Air Arabia перенесен с 01.50 местного времени на 18.00. Статус рейса — «задержан». Рейс 2S-1714 из Екатеринбурга в Анталью перевозчика Southwind Airlines должен был вылететь в 00.55, однако на данный момент сообщается, что вылет задержан до 20.40.



По словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских, такая ситуация возникла из-за того, что на данный момент задерживается прибытие обоих рейсов.



«По метеоусловиям Екатеринбурга рейс G9-960 из Шарджы ушел на запасной аэродром в Оренбург. Вылет рейса в Анталью также задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна», — прокомментировал Андрей Клименских.



Он также отметил, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.