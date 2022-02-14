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Вчера, 10:37

Автомобилист из Нижнего Тагила взыскал c коммунальных служб более 65 тыс. рублей за упавший на его Daewoo Nexia снег

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Житель Нижнего Тагила подал иск в Тагилстроевский районный суд к ООО «Коммунальная служба «Мой дом», чтобы компенсировать материальный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, заявитель рассказал, что в феврале 2022 года с крыши здания на его машину Daewoo Nexia упал снег со льдом. В результате автомобиль получил повреждения. Стоимость ремонтных работ составила 138 тыс. 200 руб.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции была установлена вина ответчика, так как жилищно-коммунальные службы обязаны следить за многоквартирным домом и содержать прилегающую территорию в надлежащем состоянии. В то же время суд принял к сведению, что в те дни, когда крышу очищали от снега, не все жители дома убрали транспорт со стоянок, в том числе и пострадавший. В результате в действиях истца усмотрели неосторожность, которая в дальнейшем привела к повреждению имущества.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила учел постановление о сокращении размера компенсации ущерба в пользу истца на 40%. В итоге с ООО «КС «Мой дом» в пользу потерпевшего взыскали 55 тыс. 280 руб., штраф в размере 5 тыс. руб., расходы по оценке ущерба — 2 тыс. руб., юридические услуги — 2 тыс. руб., уплату госпошлины — 1 тыс. 585 руб.

Ответчик с заключением не согласился и обжаловал решение в Свердловском областном суде. Однако постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений.

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