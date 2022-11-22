В Алапаевске осужден бывший директор муниципального учреждения

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Алапаевский городской суд оштрафовал на 400 тыс. руб. бывшего заместителя директора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения Андрея Дедюхина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в период с декабря 2021 по февраль 2022 года, когда муниципальное учреждение судилось с другим юридическим лицом, осужденный предложил директору компании-ответчика за вознаграждение снизить сумму иска. На деле таких полномочий у него не было.
Изначальный иск касался взыскания неустойки на сумму 564 тыс. руб. Осужденный заранее ознакомился с решением суда и выяснил, что иск удовлетворен частично, и в пользу организации будет выплачено более 93 тыс. руб. Мужчина заявил представителю ответчика, что сумму удалось снизить благодаря ему, и потребовал передать ему 100 тыс. руб.
Довести преступление до конца не удалось, поскольку после передачи денег бывшего замдиректора задержали сотрудники правоохранительных органов.
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Полевской городской суд вынес приговор бывшему директору МКУ «Феникс» Ивану Кущу, ...20.12.2021 В Екатеринбурге юрист осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осудил юриста из ...19.06.2019 Бывшего директора МУП «Алапаевский горводоканал» будут судить за присвоение более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Алапаевский ...11.02.2019 В Невьянске бывший глава Уральской промышленной компании осужден за мошенничество на сумму более 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Невьянский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ...27.07.2015 В Алапаевске суд оштрафовал директора МУП «Теплосистемы» за незаконные премии
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2015. Алапаевский городской суд признал виновным директора муниципального унитарного ...