В Алапаевске осужден бывший директор муниципального учреждения

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Алапаевский городской суд оштрафовал на 400 тыс. руб. бывшего заместителя директора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения Андрея Дедюхина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в период с декабря 2021 по февраль 2022 года, когда муниципальное учреждение судилось с другим юридическим лицом, осужденный предложил директору компании-ответчика за вознаграждение снизить сумму иска. На деле таких полномочий у него не было.



Изначальный иск касался взыскания неустойки на сумму 564 тыс. руб. Осужденный заранее ознакомился с решением суда и выяснил, что иск удовлетворен частично, и в пользу организации будет выплачено более 93 тыс. руб. Мужчина заявил представителю ответчика, что сумму удалось снизить благодаря ему, и потребовал передать ему 100 тыс. руб.



Довести преступление до конца не удалось, поскольку после передачи денег бывшего замдиректора задержали сотрудники правоохранительных органов.