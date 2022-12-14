Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,44%

УрБК, Москва, 16.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 64,63 руб., евро — 68,77 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,44%, европейской — снизился на 0,34%.

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