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Вчера, 16:20

В России розничные продажи водки выросли на 6%

УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Продажи коньяка поднялись на 4,5%, до 11,1 млн дал. Других ликероводочных изделий крепостью выше 25 градусов — на 27,5%, до 10,2 млн дал.

Продажи виноградных вин составили 48,2 млн дал (плюс 0,6%). Шампанских и игристых вин — 14,9 млн дал (плюс 8,5%), ликерных вин — 655,2 тыс. дал (плюс 250%). При этом реализация плодовых вин снизилась на 18,2%, до 9,3 млн дал.

Продажи слабоалкогольной продукции за январь-ноябрь выросли до 13,6 млн дал (плюс 53%).

Всего в РФ в этот период было продано 101,2 млн дал алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 3,4% превышает прошлогодний показатель.

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