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Сегодня, 12:00

В России на 65% сократились поставки ноутбуков

В России за 11 месяцев поставки ноутбуков сократились до 2,76 млн штук. Это на 65% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных GS Group.

Лидирующие позиции на рынке занимают HP и Lenovo. Доля первой составляет 15%, что на 12% уступает показателю прошлого года. Доля Lenovo также 15%, но на 2% меньше, чем годом ранее. Acer занимает 10% рынка (в 2021 — 12%), Asus — 8% (в 2021 — 14%), Huawei — 14% (в 2021 — 3%), MSI — 11% (в 2021 — 2%).

По данным МТС, лидерами продаж по количеству стали HP (19% рынка), Asus (16%) и Lenovo (16%). По деньгам распределение такое же: HP (16%), Asus (15%), Lenovo (14%). Всего продажи ноутбуков в РФ сократились на 17% в штуках и 9% — в деньгах.

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