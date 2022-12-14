Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Ильхама Ширалиева директором департамента противодействия коррупции

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Ильхам Ширалиев займет пост директора департамента противодействия коррупции Свердловской области и станет членом регионального правительства. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Ильхам Ширалиев работает в органах власти Свердловской области с 2016 года. Он занимал посты директора контрольного департамента губернатора и правительства региона, заместителя руководителя администрации губернатора — директора департамента кадровой политики и контроля. А также — директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.
После губернаторских выборов Ильхам Ширалиев вместе с другими членами правительства сложил свои полномочия и работал в статусе исполняющего обязанности.
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