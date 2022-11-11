На Урале таможенники за 11 месяцев 2022 года зарегистрировали ввоз 4 тыс. легковых автомобилей из стран ЕАЭС

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге таможенные службы зафиксировали поступление почти 4 тыс. легковых машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сумма уплаченных таможенных платежей выросла в четыре раза по сравнению с показателями предыдущего года. Общий размер выплат составил порядка 140 млн руб., а полученный утилизационный сбор — 180 млн руб. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
Также с лета 2022 в Екатеринбург было поставлено 350 единиц спецтехники из Китая. В связи с введенными ограничениями местным дистрибьюторам пришлось закупать новую автотехнику у партнеров из КНР. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число привезенных транспортных средств для отправки грузов возросло в десятки раз.
Специализированная техника оценивается в 26 млн долл. США и декларируется в Центральной акцизной таможне. Однако по факту груз размещают на площадке Октябрьского таможенного поста в Екатеринбурге. Так, по информации службы, суммарный вес транспортных средств составил 8 тыс. т.
«За минувшие полгода в отношении прибывшей из Китая специальной техники досмотр осуществлялся единожды. Таможенники не только провели радиационный контроль, проверили номерные знаки и факт декларирования товара, но и сверили заводские идентификационные номера силовых агрегатов», — отметил начальник Октябрьского таможенного поста Владимир Фельдшаров.
Напомним, что в зоне ответственности Челябинской таможни импорт грузовых автомобилей из КНР увеличился в два раза. За 10 месяцев этого года таможенный контроль в Челябинском регионе прошли 4 тыс. 552 грузовых автомобиля из Китайской Народной Республики.
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